Мохаммед Аллуш, который является главой делегации сирийской вооруженной оппозиции, принял участие в переговорах в Астане. Однако, он также сообщил, что пока не получил приглашения на последующее заседание, которое запланировано в этом же городе в среду или четверг. По его словам, он пока слышал лишь о том, что заседание намечено, но никаких официальных приглашений пока не поступало. Тем не менее, он готов ждать, потому как есть некие обещания от России.