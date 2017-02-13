Глава сирийской оппозиции не приглашен на встречу в Астану
13 февраля, 2017 — 15:58 Политика
Мохаммед Аллуш, который является главой делегации сирийской вооруженной оппозиции, принял участие в переговорах в Астане. Однако, он также сообщил, что пока не получил приглашения на последующее заседание, которое запланировано в этом же городе в среду или четверг. По его словам, он пока слышал лишь о том, что заседание намечено, но никаких официальных приглашений пока не поступало. Тем не менее, он готов ждать, потому как есть некие обещания от России.
Теги: Сирия, Астана, переговоры
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