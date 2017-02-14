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Экс-управляющего министерства экономики Казахстана обвиняют в краже денег

14 февраля, 2017 — 15:01 Происшествия

Бывший глава министерства экономики Республики Казахстан К. Бишимбаева подозевают в краже миллиарда тенге. Преступная схема по хищению государственных денег организована при постройке стекольной фабрики в городе Кызылорд, через фирму Orda Glass и организацию подрядчиков Шымкентхиммонтаж.

Известно, что в данную схему также было привлечено и руководство упомянутых выше организаций. Деньги обналичивались как оплата за содержание рабочих.

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