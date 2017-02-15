Международная группа, занимающаяся решением конфликта в Сирии, продолжит свою работу завтра, о чем уведомила пресс-служба Астаны.

Процесс затянулся из-за того, что оппозиционеры и турецкие участники не смогли вовремя приехать в Казахстан.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщало о закрытом режиме переговоров, которые были назначены на вчерашнее число.

В начале этого месяца впервые прошло заседание, призванное разрешить конфликт в Сирии. В нем приняли участие российские, турецкие, иранские, иорданские представители, а также представители ООН.