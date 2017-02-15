В Казахстане перенесли обсуждение вопроса по Сирии
15 февраля, 2017 — 15:27 Политика
Международная группа, занимающаяся решением конфликта в Сирии, продолжит свою работу завтра, о чем уведомила пресс-служба Астаны.
Процесс затянулся из-за того, что оппозиционеры и турецкие участники не смогли вовремя приехать в Казахстан.
Министерство иностранных дел Казахстана сообщало о закрытом режиме переговоров, которые были назначены на вчерашнее число.
В начале этого месяца впервые прошло заседание, призванное разрешить конфликт в Сирии. В нем приняли участие российские, турецкие, иранские, иорданские представители, а также представители ООН.
Теги: Сирия, ООН, переговоры
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