В Казахстане назначен новый посол для Америки
16 февраля, 2017 — 16:06 Политика
На днях президент Назарбаев утвердил документ о назначении нового посла для Америки. Пост занял Е. Казыханов. Напомним, что последние пару лет Казыханов занимал подобную должность однако, тогда он был послом для Британии и северной части Ирландии. Теперь же послом для Британии и Ирландии назначен Е. Идрисов. В свою очередь, господин Идрисов на протяжении четырех лет занимал пост министра иностранных дел республики Казахстан. Сейчас его место занимает К. Абдрахманов.
Теги: Казыханов, Кказахстан
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