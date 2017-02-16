На днях президент Назарбаев утвердил документ о назначении нового посла для Америки. Пост занял Е. Казыханов. Напомним, что последние пару лет Казыханов занимал подобную должность однако, тогда он был послом для Британии и северной части Ирландии. Теперь же послом для Британии и Ирландии назначен Е. Идрисов. В свою очередь, господин Идрисов на протяжении четырех лет занимал пост министра иностранных дел республики Казахстан. Сейчас его место занимает К. Абдрахманов.