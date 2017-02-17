В Казахстане выбор главврачей хотят предоставить общественному мнению
17 февраля, 2017 — 15:46 Общество
Новостью об этом поделились в министерстве охраны здоровья. Собственно, идею создавать при медицинских учреждениях общественные советы и предоставить им право участвовать в выборе главных врачей, предложил непосредственно сам министр здравооохранения республики Казахстан - Е. Биртанов.
Официальная встреча министра с журналистами прошла в национальном медуниверситете им. Асфендиярова, в городе Алматы. Также, советы смогут ознакомится с ведением бюджета больниц.
Теги: здравоохранение, главврач
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