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В Казахстане выбор главврачей хотят предоставить общественному мнению

17 февраля, 2017 — 15:46 Общество

Новостью об этом поделились в министерстве охраны здоровья. Собственно, идею создавать при медицинских учреждениях общественные советы и предоставить им право участвовать в выборе главных врачей, предложил непосредственно сам министр здравооохранения республики Казахстан - Е. Биртанов.

Официальная встреча министра с журналистами прошла в национальном медуниверситете им. Асфендиярова, в городе Алматы. Также, советы смогут ознакомится с ведением бюджета больниц.

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