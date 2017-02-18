В Казахстане случилась катастрофа, есть погибшие
18 февраля, 2017 — 15:24 Происшествия
В южном регионе Республики, в ущелье Коксай, случилось стихийное бедствие - сошла лавина. В итоге из-за этого происшествия погибли семеро военных. Их тела уже найдены, а о судьбе еще троих человек по-прежнему нет никакой информации. По словам одного из представителей комитета министерства внутренних дел по чрезвычайным ситуациям, всего на склоне было двадцать человек. Половину из них удалось спасти.
Несчастье произошло во время запланированных учений.
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