Происшествие произошло в пятницу, 17-го февраля, в Павлодарской области. Сотрудники местной полиции, серьезно рискуя личным здоровьем, сумели предотвратить серьезную транспортную аварию, в результате которой могли погибнуть дети. Сообщается, что двое полицейских сопровождали детей по дороге в Павлодар, на спортивные соревнования. В какой-то момент прямо в патрульную машину КамАЗ.

Один из полицейских был госпитализирован с сотрясением мозга и многочисленными повреждениями.