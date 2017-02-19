Казахстанская полиция смогла предотвратить серьезное ДТП
19 февраля, 2017 — 15:33 Происшествия
Происшествие произошло в пятницу, 17-го февраля, в Павлодарской области. Сотрудники местной полиции, серьезно рискуя личным здоровьем, сумели предотвратить серьезную транспортную аварию, в результате которой могли погибнуть дети. Сообщается, что двое полицейских сопровождали детей по дороге в Павлодар, на спортивные соревнования. В какой-то момент прямо в патрульную машину КамАЗ.
Один из полицейских был госпитализирован с сотрясением мозга и многочисленными повреждениями.
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