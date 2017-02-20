 

Новости

Воспитанников детского дома пригласили на Дни русского кино в Астане

20 февраля, 2017 — 16:24 Общество

По словам представителей министерства культуры, на Дни русского кино, которые проходят сейчас в столице, были приглашены воспитанники-детдомовцы, а также дети из малообеспеченных семей.

Напомним, что Дни русского кино начались в Астане еще в прошлую субботу, 17-го февраля. Данное событие направлено на улучшение взаимоотношений Казахстана с Россией, а также на знакомство казахстанских зрителей с искусством современной русской кинематографии.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Стоимость приложений в он...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Скайпом больше не получит...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Портал телеканала ТВЦ ста...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
На Филиппинах предложили...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Индией были модернизирова...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Пользователям «Ростелеком...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Твиттер запатентовал упра...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Правительство США запрети...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.