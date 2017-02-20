По словам представителей министерства культуры, на Дни русского кино, которые проходят сейчас в столице, были приглашены воспитанники-детдомовцы, а также дети из малообеспеченных семей.

Напомним, что Дни русского кино начались в Астане еще в прошлую субботу, 17-го февраля. Данное событие направлено на улучшение взаимоотношений Казахстана с Россией, а также на знакомство казахстанских зрителей с искусством современной русской кинематографии.