Глава казахстанского министерства иностранных дел скорбит по Виталию Чуркину
21 февраля, 2017 — 16:16 Общество
К. Абдрахманов, занимающий в Казахстане пост главы МИД, выразил глубочайшую скорбь по случаю гибели В. Чуркина, занимавшего должность официального представителя Российского государства при ООН.
Напомним, что В. Чуркин погиб в городе Нью-Йорк вчера, 20-го числа. До своего дня рождения он не дотянул всего какой-то день. Ему почти исполнилось 65. Абдрахманов говорит, что гибель Чуркина, с которым он сотрудничал последние годы, воспринимается им как личная трагедия.
Теги: Чуркин, МИД, Абдрахманов
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