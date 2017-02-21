К. Абдрахманов, занимающий в Казахстане пост главы МИД, выразил глубочайшую скорбь по случаю гибели В. Чуркина, занимавшего должность официального представителя Российского государства при ООН.

Напомним, что В. Чуркин погиб в городе Нью-Йорк вчера, 20-го числа. До своего дня рождения он не дотянул всего какой-то день. Ему почти исполнилось 65. Абдрахманов говорит, что гибель Чуркина, с которым он сотрудничал последние годы, воспринимается им как личная трагедия.