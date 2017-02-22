Депутаты мажилиса согласились с окончанием эксплуатации Россией полигона Эмба
22 февраля, 2017 — 14:00 Общество
Депутаты казахстанского мажилиса на днях единогласно одобрили закон, который предусматривает аннуляцию договора между Казахстаном и Россией, по условиям которого Россия может арендовать и использовать для собственных нужд полигон под названием Эмба.
Еще в середине прошлой осени российским министром обороны были подписаны бумаги о прекращении действия договора с Казахстаном. Из аренды Россией выводится около 300 гектаров земли.
Теги: мажилис, полигон Эмба, Россия
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