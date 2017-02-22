Депутаты казахстанского мажилиса на днях единогласно одобрили закон, который предусматривает аннуляцию договора между Казахстаном и Россией, по условиям которого Россия может арендовать и использовать для собственных нужд полигон под названием Эмба.

Еще в середине прошлой осени российским министром обороны были подписаны бумаги о прекращении действия договора с Казахстаном. Из аренды Россией выводится около 300 гектаров земли.