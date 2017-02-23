Стали известны темы переговоров президентов Казахстана и России в Алма-Ате
23 февраля, 2017 — 15:18 Политика
На днях состоится первая в этом году встреча глав Казахстана и России - Н. Назарбаева и В. Путина. Данная встреча запланирована в городе Алма-Аты. Сообщается, что на последние дни февраля у Владимира Путина намечены визиты в Казахстан, Киргизию и Таджикистан, где он встретится с главами этих стран. Эти визиты были запланированы в связи с 25-м юбилеем дипломатических отношений. На встречах будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество.
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