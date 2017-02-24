GM Uzbekistan, которое расположена в Казахстане и является совместным предприятием Узбекистана и Америки, собирается начать серийную сборку машин модели Ravon. Модель Aveo от бренда Chevrolet появится в продаже уже в начале весны этого года, вместе с бусами модели MAN, и Priora от российского бренда Lada.

Отмечено, что американское руководство General Motors видит прекрасный потенциал для развития производственных мощностей в Казахстане.