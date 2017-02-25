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Экологи взволнованы: тюлени покинули Каспий

25 февраля, 2017 — 14:53 Происшествия

На сегодняшний день экологов волнует внезапное появление тюленей в Мангистауской степи. Ученые переживают о том, что подобная миграция животных может быть связана с сильным загрязнением Каспия. И именно это вынуждает тюленей начать путешествие в поисках нового дома. Совсем недавно один из местных жителей заснял на видео детеныша тюленя, когда тут находился всего в 30-ти километрах от морской воды.

Однако, есть еще одна версия - тюлени могли попасть в степь по вине людей.

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