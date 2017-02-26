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В Казахстане водитель BMW сопротивлялся полицейским

26 февраля, 2017 — 18:00 Происшествия

Произошедший в Алматы инцидент был заснят свидетелями на видео. Водитель автомобиля BMW темной расцветки оказал полицейским воинственное сопротивление. Полицейские в свою очередь пытались задержать водителя иномарки за нарушение правил дорожного движения. Нарушитель отчаянно пытался уйти от преследования, но в конечном итоге все же был схвачен. В результате было составлено сразу два протокола - за нарушение правил и сопротивление сотрудникам полиции.

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