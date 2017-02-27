На участке обнаруженной катастрофы на данный момент трудятся работники служб спасения, и сейчас пытаются установить причины случившегося происшествия.

Напомним, что ЧП случилось в субботу, 25-го февраля, когда вертолет, принадлежащий частному владельцу, пропал в районе Восточного Казахстана. В итоге обнаружили воздушный транспорт в 60-ти километрах к северо-западу от городка Аягоза.

По предварительной информации, пилот погиб, а пассажир доставлен в ближайший поселок.