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В Казахстане найдено место падения исчезнувшего вертолета

27 февраля, 2017 — 15:55 Происшествия

На участке обнаруженной катастрофы на данный момент трудятся работники служб спасения, и сейчас пытаются установить причины случившегося происшествия.

Напомним, что ЧП случилось в субботу, 25-го февраля, когда вертолет, принадлежащий частному владельцу, пропал в районе Восточного Казахстана. В итоге обнаружили воздушный транспорт в 60-ти километрах к северо-западу от городка Аягоза.

По предварительной информации, пилот погиб, а пассажир доставлен в ближайший поселок.

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