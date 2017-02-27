В Казахстане найдено место падения исчезнувшего вертолета
27 февраля, 2017 — 15:55 Происшествия
На участке обнаруженной катастрофы на данный момент трудятся работники служб спасения, и сейчас пытаются установить причины случившегося происшествия.
Напомним, что ЧП случилось в субботу, 25-го февраля, когда вертолет, принадлежащий частному владельцу, пропал в районе Восточного Казахстана. В итоге обнаружили воздушный транспорт в 60-ти километрах к северо-западу от городка Аягоза.
По предварительной информации, пилот погиб, а пассажир доставлен в ближайший поселок.
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