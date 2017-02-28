Новым тренером футбольной сборной Казахстана стал бывший тренер российской команды
28 февраля, 2017 — 15:50 Спорт
А. Бородюк, который раньше занимал пост тренера российской футбольной команды, теперь снова занимает тот же пост, но уже в качестве тренера казахстанской сборной. Бывший тренер сборной Казахстана - Т. Байсуфинов - на сегодняшний день является техническим директором футбольной федерации республики Казахстан. Контракт же с 54-летним Бородюком заключен на ближайшие три года. Ныне перед ним стоит задача омоложения команды, поиск новых талантов.
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