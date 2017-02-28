 

Новости

Новым тренером футбольной сборной Казахстана стал бывший тренер российской команды

28 февраля, 2017 — 15:50 Спорт

А. Бородюк, который раньше занимал пост тренера российской футбольной команды, теперь снова занимает тот же пост, но уже в качестве тренера казахстанской сборной. Бывший тренер сборной Казахстана - Т. Байсуфинов - на сегодняшний день является техническим директором футбольной федерации республики Казахстан. Контракт же с 54-летним Бородюком заключен на ближайшие три года. Ныне перед ним стоит задача омоложения команды, поиск новых талантов.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Спустя месяц после запуск...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Стали известны имена фина...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Книга - лучший друг... ил...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Что такое приложение Vibe...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Трейлер нового фильма Бек...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Президент США согласен с...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Какой дизайн выбрать для...
0 комментариев
Аватар пользователя Bortmman
Bortmman
Построить крышу сейчас не...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.