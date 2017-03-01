К 2019-му году Казахстан собирается в общем и целом отказаться от импорта нефтяных продуктов. Однако, возможным это станет только после модернизации соответствующих предприятия, а также их выхода на новые мощности.

Подобные перспективы были озвучены министром экономики Республики, во время заседания ведомственной коллегии. По его словам, если все пройдет согласно плану, то мощности обновленных предприятий будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей страны в нефти.