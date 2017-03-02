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Казахстанца задержали за попытку создания ячейки противозаконной организации

02 марта, 2017 — 17:13 Происшествия

Буквально несколько дней назад, в столице Казахстана был найден и задержан сторонник группировки "Хизб-ут-Тахрир". Он раздавал на улице листовки, в которых пропагандировались идеи этой организации.

Местного жителя арестовали по подозрению в распространении идей, а также в попытке создании ячейки этой религиозной организации. Напомним, что она признана экстремистской и запрещена в Казахстане по решению суда столицы, еще 12 лет назад.

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