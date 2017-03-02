Буквально несколько дней назад, в столице Казахстана был найден и задержан сторонник группировки "Хизб-ут-Тахрир". Он раздавал на улице листовки, в которых пропагандировались идеи этой организации.

Местного жителя арестовали по подозрению в распространении идей, а также в попытке создании ячейки этой религиозной организации. Напомним, что она признана экстремистской и запрещена в Казахстане по решению суда столицы, еще 12 лет назад.