Поправки в Конституции Казахстана, по словам президента, будут рассмотрены позже
03 марта, 2017 — 20:05 Политика
По утверждению президента Назарбаева, прежде чем вносить изменения в конституционные статьи, нужно обсудить и согласовать их. Конкретно речь идет о поправках в статью под номером 26, в которой говорится о частной собственности. Отмечено, что рассматриваемые поправки были прочитаны и восприняты неоднозначно. Президент Назарбаев предложил никаких поправок в статью не вносить. Тем более, что это ничего толком в статье не изменит.
Теги: конституция, поправки, Назарбаев
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