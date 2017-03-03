По утверждению президента Назарбаева, прежде чем вносить изменения в конституционные статьи, нужно обсудить и согласовать их. Конкретно речь идет о поправках в статью под номером 26, в которой говорится о частной собственности. Отмечено, что рассматриваемые поправки были прочитаны и восприняты неоднозначно. Президент Назарбаев предложил никаких поправок в статью не вносить. Тем более, что это ничего толком в статье не изменит.