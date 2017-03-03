 

Новости

Поправки в Конституции Казахстана, по словам президента, будут рассмотрены позже

03 марта, 2017 — 20:05 Политика

По утверждению президента Назарбаева, прежде чем вносить изменения в конституционные статьи, нужно обсудить и согласовать их. Конкретно речь идет о поправках в статью под номером 26, в которой говорится о частной собственности. Отмечено, что рассматриваемые поправки были прочитаны и восприняты неоднозначно. Президент Назарбаев предложил никаких поправок в статью не вносить. Тем более, что это ничего толком в статье не изменит.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя DANIK
DANIK
Для кого придумывают рейт...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Сайт разработчиков Apple...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Расширения для Google Chr...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Обучение в сетевом маркет...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Пляжи Европы являются сам...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Ссооснователь The Pirate...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Самостоятельный ремонт ил...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В скором времени в России...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.