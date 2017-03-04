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Курс Назарбаева – тридцатка развитых стран

04 марта, 2017 — 13:46 Экономика и бизнес

Нурсултан Назарбаев отметил, что планирует повысить рост экономики Казахстана минимум на 5 % в последующие несколько лет. За четверть века список тридцати развитых стран пополнился лишь Северной Кореей. Конечно же, как и многие главы государств, Казахстан – не исключение, и точно также мечтает попасть в 30-ку. Об этом завил президент республики Казахстан в начале этого месяца. Для того чтобы стать одной из тридцати развитых стран, Назарбаев подчеркнул необходимость повышении эффективности работы законодательных и исполнительных органов.

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