Трудности Андрея Аршавина
05 марта, 2017 — 17:14 Спорт
Футболист Андрей Аршавин, который перешел из российской сборной в казахстанский "Кайрат", где и стал обладателем Суперкубка, рассказал журналистам о матче против Астаны, в которой "Кайрату" удалось победить со счетом 2:0.
По его словам, первый тайм начался довольно тяжело, но гол им все же удалось забить. А во второй половине игры от поражения их спас вратарь. В конце концов, они победили, и сезон начался вполне удачно. Также, напомним, что футболист в который раз стал отцом и это вызывает у него определенные трудности.
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