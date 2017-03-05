Футболист Андрей Аршавин, который перешел из российской сборной в казахстанский "Кайрат", где и стал обладателем Суперкубка, рассказал журналистам о матче против Астаны, в которой "Кайрату" удалось победить со счетом 2:0.

По его словам, первый тайм начался довольно тяжело, но гол им все же удалось забить. А во второй половине игры от поражения их спас вратарь. В конце концов, они победили, и сезон начался вполне удачно. Также, напомним, что футболист в который раз стал отцом и это вызывает у него определенные трудности.