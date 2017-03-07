Выяснились страшные подробности заказного убийства врача в Костанае
В ходе расследования выяснилось, что исполнителю убийства Рашиды Сандыбаевой была обещана сумма в 20 000 долларов.
Организатором преступления следователи считают Зауреш Изалдина. Подозреваемая заведующая отделением в психиатрической больнице ранее вступила в конфликт по поводу профессиональной деятельности с убитой. С того момента экс-глава больницы решила отомстить врачу. Она подговорила убийцу совершить преступление за вознаграждение в 20 000 долларов. Убийца ранее проходил лечение в этом лечебном заведении, где работала погибшая.
Мужчине, вместе с двумя подельниками 20.02.17 г. удалось проникнуть в жилое помещение, где находилась Сандыбаева. Затем преступники расправились с жертвой путем нанесения трех десятков ножевых ранений. От полученных травм 59 летняя женщина скончалась.
По истечении недели после совершения убийства, полиции удалось произвести задержание трех человек, подозреваемых в убийстве. В ходе следственных действий преступники признались в содеянном, а уже 01.03.17 г. Зауреш Изалдина взята под стражу. 06.03.17 г. Судом был произведен арест подозреваемой на срок 2 месяца.
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