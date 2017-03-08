Самолет, совершавший перелет из Астаны в Алматы, приземлился в аэропорту столицы с выключенным мотором. На борту воздушного транспорта было 77 человек, 8 из которых - члены экипажа. Никто не пострадал.

Вчера, 7-го марта, Боинг 757, который совершал запланированный перелет из Астаны в столицу, совершил посадку в запланированном режиме, но при этом с уже отключенным левым мотором. Сообщается, что мотор пришлось отключить по техническим причинам.