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Самолет компании "Эйр Астана" приземлился в столице с уже отключенным движком

08 марта, 2017 — 14:31 Происшествия

Самолет, совершавший перелет из Астаны в Алматы, приземлился в аэропорту столицы с выключенным мотором. На борту воздушного транспорта было 77 человек, 8 из которых - члены экипажа. Никто не пострадал.

Вчера, 7-го марта, Боинг 757, который совершал запланированный перелет из Астаны в столицу, совершил посадку в запланированном режиме, но при этом с уже отключенным левым мотором. Сообщается, что мотор пришлось отключить по техническим причинам.

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