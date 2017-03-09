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Казахстанский президент отмечен самой английской королевой

09 марта, 2017 — 16:24 Общество

Не так давно в королевском дворце, в Лондоне, прошел прием, в процессе которой казахстанский посол Е. Идрисов передал английской королеве Елизавете Второй верительные грамоты. Кроме того, передал королеве поздравления с юбилеем правления - 65 лет.

Елизавета же упомянула об активном развитии Республики Казахстан, под чутким управлением президента Назарбаева. И добавила, что нужно и в дальнейшем укреплять все сферы отношений между их государствами.

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