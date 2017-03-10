Очередное заседание мирных переговоров по поводу сирийского вопроса состоится в Астане уже в начале следующей недели - 14-15 марта. В заседании, как и прежде, примут участие представители стран, выступающих гарантами перемирия - Казахстан, Иран и Россия. Кроме того, были направлены приглашения представителям Америки, Иордании, а также ООН.

Напомним, что официальное перемирие было установлено в Сирии 30-го декабря прошлого года.