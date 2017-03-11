 

Новости

Казахстанский совет Конституции одобрил правки к закону

11 марта, 2017 — 15:00 Политика

Совет Республики Казахстан одобрил и принял правки для Конституции, которые были приняты парламентом и соответствуют нормам основного закона.

Проект о занесении правок в Конституцию был принят депутатами обеих палат парламента в окончательном варианте чтения на плановом заседании, которое состоялось в этот понедельник, 6-го марта.

Сразу же после этого закон был направлен на заверение президенту Республики, откуда был передан на обсуждение Конституционному совету.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Где размещать свою реклам...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В марте стартуют продажи...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Корпорация Apple столкнул...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Дегтярев предложил запрет...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Пользователи iPhone чаще...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Рунете можно будет заре...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В середине лета стартует...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Роспотребнадзором у YouTu...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.