Совет Республики Казахстан одобрил и принял правки для Конституции, которые были приняты парламентом и соответствуют нормам основного закона.

Проект о занесении правок в Конституцию был принят депутатами обеих палат парламента в окончательном варианте чтения на плановом заседании, которое состоялось в этот понедельник, 6-го марта.

Сразу же после этого закон был направлен на заверение президенту Республики, откуда был передан на обсуждение Конституционному совету.