Казахстанский совет Конституции одобрил правки к закону
11 марта, 2017 — 15:00 Политика
Совет Республики Казахстан одобрил и принял правки для Конституции, которые были приняты парламентом и соответствуют нормам основного закона.
Проект о занесении правок в Конституцию был принят депутатами обеих палат парламента в окончательном варианте чтения на плановом заседании, которое состоялось в этот понедельник, 6-го марта.
Сразу же после этого закон был направлен на заверение президенту Республики, откуда был передан на обсуждение Конституционному совету.
Теги: конституция, Парламент РК, Казахстан
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