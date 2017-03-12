Стоимость жилья в Казахстане продолжает падать
12 марта, 2017 — 12:00 Общество
Падение цен на жильё в Казахстане пик которого пришёлся на февраль-март 2016 года, когда долларовая цена резко упала на 10%, продолжается. Февраль 2017 года по сравнению с январём снизил стоимость жилья на 0,4%. Небольшой рост зафиксирован на рынке вторичного неблагоустроенного жилья. Об этом сообщает госкомстат страны. Причина такой ситуации - курс доллара и низкая платёжеспособность населения. Неблагоустроенное жильё показывает стабильность в цене и даже небольшой рост в связи с тем, что цена на него заведомо дешевле чем на благоустроенное жильё.
Теги: недвижимость, Казахстан, госкомстат
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