 

Новости

Стоимость жилья в Казахстане продолжает падать

12 марта, 2017 — 12:00 Общество

Падение цен на жильё в Казахстане пик которого пришёлся на февраль-март 2016 года, когда долларовая цена резко упала на 10%, продолжается. Февраль 2017 года по сравнению с январём снизил стоимость жилья на 0,4%. Небольшой рост зафиксирован на рынке вторичного неблагоустроенного жилья. Об этом сообщает госкомстат страны. Причина такой ситуации - курс доллара и низкая платёжеспособность населения. Неблагоустроенное жильё показывает стабильность в цене и даже небольшой рост в связи с тем, что цена на него заведомо дешевле чем на благоустроенное жильё.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Бесплатная ликвидация фир...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Аккаунты Microsoft в твит...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Идеальный образ невесты д...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Йемене охранники тюрьмы...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Электронный кошелек M-Pes...
0 комментариев
Аватар пользователя DANIK
DANIK
Реальные заботы ОСДП – до...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В iPhone 6 появятся мобил...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
.MAIL не суждено стать до...
1 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.