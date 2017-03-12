Падение цен на жильё в Казахстане пик которого пришёлся на февраль-март 2016 года, когда долларовая цена резко упала на 10%, продолжается. Февраль 2017 года по сравнению с январём снизил стоимость жилья на 0,4%. Небольшой рост зафиксирован на рынке вторичного неблагоустроенного жилья. Об этом сообщает госкомстат страны. Причина такой ситуации - курс доллара и низкая платёжеспособность населения. Неблагоустроенное жильё показывает стабильность в цене и даже небольшой рост в связи с тем, что цена на него заведомо дешевле чем на благоустроенное жильё.