Как передает одно из информационных изданий, в торговом комплексе города Атырау распространился газ. Пострадали люди.

Происшествие произошло в субботу, 11-го числа, в торговом центре "Насиха". Некто распространил непонятный газ, с необычным едким запахом, который заставил посетителей комплекса задыхаться и кашлять. Людей быстро эвакуировали. К счастью, обошлось без госпитализации.

Приехавшие полицейские подтвердили факт распыления и начали разбирательство.

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