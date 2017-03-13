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В одном из магазинов Атырау распылили газ

13 марта, 2017 — 14:07 Происшествия

Как передает одно из информационных изданий, в торговом комплексе города Атырау распространился газ. Пострадали люди.

Происшествие произошло в субботу, 11-го числа, в торговом центре "Насиха". Некто распространил непонятный газ, с необычным едким запахом, который заставил посетителей комплекса задыхаться и кашлять. Людей быстро эвакуировали. К счастью, обошлось без госпитализации.

Приехавшие полицейские подтвердили факт распыления и начали разбирательство.

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