В одном из магазинов Атырау распылили газ
13 марта, 2017 — 14:07 Происшествия
Как передает одно из информационных изданий, в торговом комплексе города Атырау распространился газ. Пострадали люди.
Происшествие произошло в субботу, 11-го числа, в торговом центре "Насиха". Некто распространил непонятный газ, с необычным едким запахом, который заставил посетителей комплекса задыхаться и кашлять. Людей быстро эвакуировали. К счастью, обошлось без госпитализации.
Приехавшие полицейские подтвердили факт распыления и начали разбирательство.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий