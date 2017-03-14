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Президент Назарбаев посетил Карагандинскую область

14 марта, 2017 — 20:25 Общество

Глава Республики Казахстан - президент Н. Назарбаев - приехал в Карагандинскую область со служебным визитом.
Информация об этом появилась в Твиттере, который принадлежит информационной службе президента Республики. Известно, что Назарбаев прибыл в Карагандинскую область, чтобы поучаствовать в заседании маслихата.

По информации из достоверного источника, можно судить о том, что в области сейчас самым ожидаемым событием является официальная смена акимата.

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