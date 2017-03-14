Глава Республики Казахстан - президент Н. Назарбаев - приехал в Карагандинскую область со служебным визитом.

Информация об этом появилась в Твиттере, который принадлежит информационной службе президента Республики. Известно, что Назарбаев прибыл в Карагандинскую область, чтобы поучаствовать в заседании маслихата.

По информации из достоверного источника, можно судить о том, что в области сейчас самым ожидаемым событием является официальная смена акимата.