Президент Назарбаев посетил Карагандинскую область
14 марта, 2017 — 20:25 Общество
Глава Республики Казахстан - президент Н. Назарбаев - приехал в Карагандинскую область со служебным визитом.
Информация об этом появилась в Твиттере, который принадлежит информационной службе президента Республики. Известно, что Назарбаев прибыл в Карагандинскую область, чтобы поучаствовать в заседании маслихата.
По информации из достоверного источника, можно судить о том, что в области сейчас самым ожидаемым событием является официальная смена акимата.
Теги: Назарбаев, акимат, Карагандинская область
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