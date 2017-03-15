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В Алматы произошло происшествие из-за погодных условий

15 марта, 2017 — 18:19 Происшествия

В Алматы случилось происшествие из-за погодных условий. По причине гололеда водитель автомашины Skoda Rapid не смог управиться с транспортным средством, в результате чего въехал в столб и авто от удара перевернулось.

Как рассказывают очевидцы, автомобиль ехал в южном направлении по Кульджинской дороге. Авария произошла неподалеку от "Халык Арены".
Машина врезалась в столб и снесла дорожный знак. От удара машина перевернулась. К счастью, всем четверым пассажирам госпитализация не понадобилась.

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