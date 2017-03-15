В Алматы случилось происшествие из-за погодных условий. По причине гололеда водитель автомашины Skoda Rapid не смог управиться с транспортным средством, в результате чего въехал в столб и авто от удара перевернулось.

Как рассказывают очевидцы, автомобиль ехал в южном направлении по Кульджинской дороге. Авария произошла неподалеку от "Халык Арены".

Машина врезалась в столб и снесла дорожный знак. От удара машина перевернулась. К счастью, всем четверым пассажирам госпитализация не понадобилась.