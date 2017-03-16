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Россия возвращает полигон Эмба

16 марта, 2017 — 16:25 Экономика и бизнес

Закончен срок договора между Казахстаном и Российской Федерацией, по условиям которого Россия арендовала земли полигона Эмба. Теперь данные земли будут переданы Казахстану. Отныне их планируется использовать для сельскохозяйственных целей, а также для поисков и добычи полезных ископаемых.

Согласно составленному протоколу, передача и прием испытательного полигона будет осуществляться специальной комиссией, которая будет состоять из уполномоченных представителей обеих стран.

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