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Чего ожидать Казахстану от этой весны

17 марта, 2017 — 21:09 Общество

Как прогнозируют синоптики, весна в этом году обещает быть длинной. Это обуславливается довольно нестабильной циркуляцией атмосферных волн, частой сменой тепла и прохлады.

По словам главы казахстанского гидрометцентра, в начале апреля погода будет холодной и достаточно ветреной. В большей части страны стоит ожидать осадков и даже гололеда. Температура в течение месяца ожидается от -13 до +25.

Май будет охарактеризован такими же нестабильными перепадами температур. Местами ожидается даже снег.

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