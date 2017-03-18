Суд над Аблязовым состоится без него
18 марта, 2017 — 14:33 Общество
Суд отказался прекратить уголовное дело по отношению к бывшему главе банка БТА М. Аблязова. Основное судебное заседание назначено на 3-е апреля. Заседание будет открытого типа и пройдет на русском языке. Меры пресечения для подсудимых не изменились. Однако, уже известно, что заседание пройдет в отсутствие Аблязова. На заседании будет присутствовать его адвокат.
Напомним, что последние 8 лет М. Аблязов находится в бегах. И сейчас, насколько известно, живет во Франции.
Теги: Аблязов Мухтар, БТА банк, уголовное дело
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