Официальные представители министерства внутренних дел опровергли информацию о том, что Ю. Образцова - физика-ядерщика из Новосибирска - якобы удерживали в плену. Напротив, мужчина вполне свободно перемещался по Казахстану. Его никто не держал взаперти.

Напомним, что российский физик приехал в Алматы поездом три года назад. Где и как он жил, и с кем вел общение все это время, Образцов так и не ответил. Во время разговора с медработниками выяснилось, что мужчина страдает параноидной шизофренией.