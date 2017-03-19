 

Новости

Информация о пребывании физика в плену казахстанских властей оказалась ложной

19 марта, 2017 — 13:47 Общество

Официальные представители министерства внутренних дел опровергли информацию о том, что Ю. Образцова - физика-ядерщика из Новосибирска - якобы удерживали в плену. Напротив, мужчина вполне свободно перемещался по Казахстану. Его никто не держал взаперти.

Напомним, что российский физик приехал в Алматы поездом три года назад. Где и как он жил, и с кем вел общение все это время, Образцов так и не ответил. Во время разговора с медработниками выяснилось, что мужчина страдает параноидной шизофренией.

Теги: , , ,

Интересно почитать

Новости дня

Комментарии 1

  • Аватар пользователя Едиге Мырза
    Едиге Мырза — 25 марта 2017 г. в 08:16 1

    uber.kz, из вашего заголовка можно сделать вывод, что этого российского физика все эти годы держали в плену-Казахстанские власти, а не кто то другой.

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Антипиратский» закон не...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Symantec запускает новое...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Microsoft объявила об охо...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Во дворце президента Бурк...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Команда из Павлодара назв...
0 комментариев
Аватар пользователя buen
buen
эфирные масла для волос п...
0 комментариев
Аватар пользователя herewego
herewego
Двойные стандарты КМБПЧиС...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Яндекс» составил рейтинг...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.