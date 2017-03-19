Информация о пребывании физика в плену казахстанских властей оказалась ложной
19 марта, 2017 — 13:47 Общество
Официальные представители министерства внутренних дел опровергли информацию о том, что Ю. Образцова - физика-ядерщика из Новосибирска - якобы удерживали в плену. Напротив, мужчина вполне свободно перемещался по Казахстану. Его никто не держал взаперти.
Напомним, что российский физик приехал в Алматы поездом три года назад. Где и как он жил, и с кем вел общение все это время, Образцов так и не ответил. Во время разговора с медработниками выяснилось, что мужчина страдает параноидной шизофренией.
Теги: МВД, Алмата, российский физик, Образцов
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Комментарии 1
uber.kz, из вашего заголовка можно сделать вывод, что этого российского физика все эти годы держали в плену-Казахстанские власти, а не кто то другой.