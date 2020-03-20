 

Новости

Геннадий Головкин — успех на ринге

20 марта, 2017 — 17:25 Спорт

Новым триумфом боксера Геннадия Головкина закончился поединок за мировой титул ассоциации WBA, прошедший 19 марта, над американцем Дэниелом Джейкобсом.
Глава РК Нурсултан Назарбаев отметил мастерство и несгибаемый характер Геннадия Головкина, в борьбе за высокую награду в профессиональном спорте и поздравил с успехом.

Судейский вердикт свидетельствует о преимуществе казахстанского боксера во всех раундах.

Титульный бой с участием Головкина состоится 17 июня в столице РК. Противостоять казахстанцу будет владелец чемпионского пояса WBO – Билли Джо Сондерс.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Петербурге «Росохрана Т...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Рейтинг WhatsApp стремите...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Яндекс» заплатила штраф...
0 комментариев
Аватар пользователя Женяспорт
Женяспорт
Чемпионат РК по лыжным го...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В поисковике Google появи...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Количество загружаемых пр...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Оформление двора загородн...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Жители Одессы смогли пров...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.