Новым триумфом боксера Геннадия Головкина закончился поединок за мировой титул ассоциации WBA, прошедший 19 марта, над американцем Дэниелом Джейкобсом.

Глава РК Нурсултан Назарбаев отметил мастерство и несгибаемый характер Геннадия Головкина, в борьбе за высокую награду в профессиональном спорте и поздравил с успехом.

Судейский вердикт свидетельствует о преимуществе казахстанского боксера во всех раундах.

Титульный бой с участием Головкина состоится 17 июня в столице РК. Противостоять казахстанцу будет владелец чемпионского пояса WBO – Билли Джо Сондерс.