Геннадий Головкин — успех на ринге
20 марта, 2017 — 17:25 Спорт
Новым триумфом боксера Геннадия Головкина закончился поединок за мировой титул ассоциации WBA, прошедший 19 марта, над американцем Дэниелом Джейкобсом.
Глава РК Нурсултан Назарбаев отметил мастерство и несгибаемый характер Геннадия Головкина, в борьбе за высокую награду в профессиональном спорте и поздравил с успехом.
Судейский вердикт свидетельствует о преимуществе казахстанского боксера во всех раундах.
Титульный бой с участием Головкина состоится 17 июня в столице РК. Противостоять казахстанцу будет владелец чемпионского пояса WBO – Билли Джо Сондерс.
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