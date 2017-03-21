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Президент Казахстана посетил праздничный концерт в столице

21 марта, 2017 — 18:29 Общество

Нурсултан Назарбаев поздравил своих соотечественников с красивейшим праздником Наурыз и произнес торжественную речь перед праздничным концертом, который прошел в Астане. По его словам, это празднество не видит разницы в народности и религии и является общенациональным.

Кроме того, глава государства отметил, что Наурыз уже на протяжении многих лет является символом дружбы и доверия, а также стабильности для всей Республики. Также, он отметил, что в этот день принято прощать старые обиды.

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