Как в Казахстане отмечают Наурыз
22 марта, 2017 — 18:20 Общество
С 21-го на 22-е марта все тюркское население планеты празднует наступление светлого весеннего праздника под названием Наурыз. Он же - день весеннего равноденствия. По случаю наступления этого праздника, в Республике Казахстан пять дней объявлены выходными.
Стоит отметить, что не по всей территории страны праздник отмечается в одно и то же время. Так, к примеру, в западном регионе отмечать Наурыз начинают еще на неделю раньше - 14-го числа. Президент Назарбаев дал начало праздничным гуляниям.
Теги: Наурыз, Казахстан, празднование
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