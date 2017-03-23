Алмаатинцам и гостям города запрещён выход в горы в связи с неблагоприятными погодными условиями
23 марта, 2017 — 14:06 Общество
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил горожан и приезжих туристов о возможности схода снежных лавин и предложил воздержаться от экскурсионных походов в горы. С целью обеспечения безопасности туристов, предупреждения несчастных случаев в сложившихся неблагоприятных метеоусловиях (ветер, метели) ДЧС Алматы ограничивает движение по горной местности путём выставления блокпостов на автодорогах ведущих в горы.
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Комментарии 1
uber.kz, правильно и грамотно пишут: Алматинцам, а не АлмААтинцам!