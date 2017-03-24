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Встреча Мирзиёева и Назарбаева в Астане: снятие барьеров и углубление сотрудничества

24 марта, 2017 — 12:10 Политика

По результатам встречи президентов Казахстана и Узбекистана достигнут компромисс по ряду вопросов двусторонних отношений двух государств в экономическом контексте. Помимо этого были подписаны программы сотрудничества между министерствами иностранных дел и военными ведомствами стран-партнёров. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы использования вод трансграничных рек, в том числе реки Арал в обоюдных интересах.

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