Встреча Мирзиёева и Назарбаева в Астане: снятие барьеров и углубление сотрудничества
24 марта, 2017 — 12:10 Политика
По результатам встречи президентов Казахстана и Узбекистана достигнут компромисс по ряду вопросов двусторонних отношений двух государств в экономическом контексте. Помимо этого были подписаны программы сотрудничества между министерствами иностранных дел и военными ведомствами стран-партнёров. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы использования вод трансграничных рек, в том числе реки Арал в обоюдных интересах.
Теги: Астана, сотрудничество, Узбекистан
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий