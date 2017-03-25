Был назван замруководителя президентской администрации
25 марта, 2017 — 18:25 Политика
22 марта 2017 года был назван новый руководитель президентской администрации. Им оказался пятидесяти четырех летний Уразалин Ондасын Сеилович.
По сообщению Акорды, государственный служащий окончил пединститут Актюбинска в 1985, а в 1991 получил второй диплом, окончив Казахский ГУ имени Кирова.
Начинал свой трудовой путь преподавателем родного педагогического института. Несколько лет трудился в правлении банков «Рика», «Актобегаз», «Облтрансгаз».
В 2006 году начал работать в отделе по государственному контролю и организационной работе. А уже с 2014 года стал заведовать тем же отделом государственного контроля и организационной работы.
Теги: Казахстан, администрация
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