22 марта 2017 года был назван новый руководитель президентской администрации. Им оказался пятидесяти четырех летний Уразалин Ондасын Сеилович.

По сообщению Акорды, государственный служащий окончил пединститут Актюбинска в 1985, а в 1991 получил второй диплом, окончив Казахский ГУ имени Кирова.

Начинал свой трудовой путь преподавателем родного педагогического института. Несколько лет трудился в правлении банков «Рика», «Актобегаз», «Облтрансгаз».

В 2006 году начал работать в отделе по государственному контролю и организационной работе. А уже с 2014 года стал заведовать тем же отделом государственного контроля и организационной работы.