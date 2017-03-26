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В Алматинском санатории произошло возгорание

26 марта, 2017 — 13:25 Происшествия

Вчера в столичном казахстанском санатории под названием "Алматы", находящемся в районе Каргалы, случился пожар. Эпицентром стала сауна. О возгорании стало известно примерно в 20:20. К тому времени огонь с крыши сауны подобрался уже к близко расположенному кафе. Оккупировать пожар удалось лишь в 21:45, а устранить - в 22:00. Территория возгорания заняла 250 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

В устранении огня участвовал 51 пожарник и 12 пожарных машин.

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