Самолет с футболистами не смог покинуть Армению из-за поломки
27 марта, 2017 — 14:40 Происшествия
Самолет, на котором летели футболисты сборной Казахстана совершил посадку в ереванском аэропорту, откуда и совершил взлет, из-за поздно выявленной проблемы. Причиной внезапного возвращения в аэропорт стала поломка шасси. Теперь спортсмены ожидают замены самолета, чтобы покинуть, наконец, страну и вернуться домой.
Напомним, что в Ереване прошел отборочный матч на чемпионат мира 18-го года. Сборная Казахстана проиграла с результатом 2:0.
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