Самолет, на котором летели футболисты сборной Казахстана совершил посадку в ереванском аэропорту, откуда и совершил взлет, из-за поздно выявленной проблемы. Причиной внезапного возвращения в аэропорт стала поломка шасси. Теперь спортсмены ожидают замены самолета, чтобы покинуть, наконец, страну и вернуться домой.

Напомним, что в Ереване прошел отборочный матч на чемпионат мира 18-го года. Сборная Казахстана проиграла с результатом 2:0.