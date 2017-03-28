На автозаправках в Актюбинской области выявлена недостача сжиженного газового топлива. Каждый месяц область получает лишь чуть больше пяти тонн газа, хотя реально необходимый объем составляет семь тонн.

На заправках в упомянутой области выстраиваются очереди из авто, которые были переоборудованы под работу на жидком газу. Недостача объясняется тем, что компания-производитель газового топлива в одностороннем порядке изменила условия договора.