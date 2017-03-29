Члены мажилиса рассматривают внесение поправок, которые помогут перераспределить полномочия среди власти.

В обработку приняли очередные законопроекты с поправками, которые призваны перераспределить права среди членов гос-власти. Основными целями этих проектов является повышение уровня ответственности, а также рабочей эффективности исполнительной власти. Правительству же отдается право утверждать госпрограммы и управлять финансовой системой страны.