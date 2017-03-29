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Мажилис внес правки по новому разделению полномочий

29 марта, 2017 — 18:32 Общество

Члены мажилиса рассматривают внесение поправок, которые помогут перераспределить полномочия среди власти.
В обработку приняли очередные законопроекты с поправками, которые призваны перераспределить права среди членов гос-власти. Основными целями этих проектов является повышение уровня ответственности, а также рабочей эффективности исполнительной власти. Правительству же отдается право утверждать госпрограммы и управлять финансовой системой страны.

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