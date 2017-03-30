СМИ, а конкретно издание «Алау» не так давно сообщило о пропаже сразу двух девушек. Как сообщается, известно об этом стало благодаря соц.сети «ВКонтакте», которая распространила сообщение о помощи в поисках сестер по фамилии Гежа: Антонину Михайловну, рожденную в 2001 году и Анжелу Юрьевну 1994 г.р.

Девушки до настоящего времени жили в п. Жуковка и должны были 25.03.17 г. вернуться домой из Костаная, но пока их местоположение не известно.



По данным свидетелей, видевших девушек можно предполагать, что они находились остановке «Тепличный комбинат». Видели их в период с 19.00 по 19.30. Уточняются приметы сестер. На старшей сестре были одеты кеды черно-белой расцветки, темное трико и курточка розового цвета. Младшая была в светлой куртке белого цвета, джинсах и уггах.