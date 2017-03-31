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СК "Фармация" назначен денежный штраф

31 марта, 2017 — 12:33 Общество

СК-Фармация пришлось выплатить очень крупный штраф в объеме более одного миллиарда тенге. Причиной послужило то, что компания нарушила антимонопольное законодательство.

Ранее уже говорилось о том, что межрайонный административный суд столицы Казахстана, по результатам проведенного расследования, постановил привлечь СК к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 1,3 миллиарда тенге. Штраф был выплачен в казну в полном размере еще две недели назад.

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