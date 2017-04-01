Боксер из Британии - Билли Джо Сондерс - продолжает агитировать казахстанского спортсмена Головкина на подписание контракта, который означал бы, что поединку между этими двумя боксерами быть. По словам англичанина, контракт будет отправлен уже на этой неделе и Сондерс даже согласен на поединок на территории Казахстана. И он даже предлагал казахстанцу ручку для подписания.

Ожидается, что боксерский поединок Сондерса и Головкина состоится в июне, в столице Казахстана - Астане.