Билл Сондерс отправил Геннадию Головкину видео-сообщение
01 апреля, 2017 — 13:22 Спорт
Боксер из Британии - Билли Джо Сондерс - продолжает агитировать казахстанского спортсмена Головкина на подписание контракта, который означал бы, что поединку между этими двумя боксерами быть. По словам англичанина, контракт будет отправлен уже на этой неделе и Сондерс даже согласен на поединок на территории Казахстана. И он даже предлагал казахстанцу ручку для подписания.
Ожидается, что боксерский поединок Сондерса и Головкина состоится в июне, в столице Казахстана - Астане.
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