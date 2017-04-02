Казахстан в следующем году первый раз выступит в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх. Он стал обладателем двух лицензий по женскому фигурному катанию.

Министр культуры и спорта Казахстана сердечно поздравил Элизабет Турсынбаеву, которая успешно выступила на Чемпионате мира в Хельсинки.

Этот ЧМ проходил в финской столице и объединил под своим крылом более ста спортсменов со всего мира.

Эта семнадцатилетняя девушка сумела завоевать две лицензии на ОИ-2018.

Было отмечено, что достижения юной спортсменки популяризируют фигурное катание среди молодежи и детей.