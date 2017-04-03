Известно что президент Казахстана Н. Назарбаев прибыл с политическим визитом в Азербайджан и сейчас находится в Баку, чтобы заключить договор о международном взаимодействии.

А завтра в два часа дня состоится видеомост, который будет посвящен итогам этой встречи. Примечательно, что данный приезд был намечен еще в прошлом году, однако, по некоторым причинам был перенесен на весну этого года. Повестка визита, тем не менее, осталась без изменений.