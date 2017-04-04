Вице премьер-министр Асет Магауов заявил о достаточном запасе дизельного топлива для полевых работ сезона весна-осень 2017. Цена топлива для агропромышленного сектора, являющегося приоритетным для Казахстанских властей, будет несколько ниже стоимости для рядовых потребителей. Это будет достигнуто за счёт исключения из поставок лишнего звена, топливо для АПК будет отгружаться напрямую минуя АЗС, а следственно и лишаясь надбавки прибыли на них.